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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لإنقاذه من موقفه الحرج.. مهاجم جديد في صفوف توتنهام في الميركاتو الشتوي

تيمو
تيمو

على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد، كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اقتراب تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيج، من الانضمام لصفوف فريق توتنهام الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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ووفقا لشبكة "سكاي" ألمانيا، فإن تيمو فيرنر سينضم لصفوف توتنهام على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين على وشك التوصل لاتفاق نهائي حول إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيعود فيرنر إلى الدوري الإنجليزي مرة جديدة بعد خوضه تجربة غير ناجحة مع فريق تشيلسي، حيث قضي مع البلوز موسمين.

ويرغب توتنهام فى تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الحالية، فى ظل افتقاده قائد الفريق النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم آسيا فى قطر.

ويحتل توتنهام المركز الخامس فى جدول ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي برصيد 39 نقطة، بينما يتصدر ليفربول برصيد 45 نقطة

توتنهام تيمو فيرنر

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