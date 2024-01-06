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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: استعدادات مكثفة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن وكيل وزراة الصحة  بالدقهلية  رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة والمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد.

وأضاف  مكين أنه قد تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية و بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة بالمديرية.

وتابع وكيل الوزارة أنه  تم التأكيد على الإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى و توافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الاجازات الخاصه بالأطقم الطبية والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة علاوة على  انتشار سيارات الاسعاف فى محيط الكنائس والحدائق العامه وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

واشار إلى  أنه قد تم التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الأقسام و كذلك توفير اللقاحات و الامصال و الطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات فضلا عن تكثيف حملات مراقبة الأغذية على المنشآت السياحية والأسواق.

 

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