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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية تكشف تفاصيل مجمع السويس الطبي

صدى البلد

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان ، مجمع السويس الطبي، أكبر صرح طبي تابع لهيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة.

وأوضح بيان الهيئة: تفقد وفد وزارة  الصحة والسكان الأقسام المختلفة بالمجمع، واستطلع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمجمع، وأشاد بمستوى الخدمة الطبية المتميزة المقدمة بمجمع السويس الطبي، مؤكدًا أن المجمع سيحقق نقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ويوفر على المنتفعين الانتقال لمحافظة أخرى للحصول على الخدمة الطبية التي يحتاجونها.

مجمع السويس الطبي، يعد أكبر مجمع طبي يخدم قاطني إقليم القناة والعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاؤه وتجهيزه 3 مليار جنيه، ويتوفر به جميع التخصصات الطبية، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع السويس الطبي 427 سريرًا، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 سريرًا للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة "أمراض الكُلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق"، كما يتوفر  به 64 عيادة خارجية.

كما يضم المجمع عددًا من الأقسام الطبية، مثل "جراحة الأوعية الدموية، قسم الحروق، وحدة السكتة الدماغية، جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، جراحة الصدر، جراحة المخ والأعصاب، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، العلاج الطبيعي والتأهيل، الُكلي، جراحة المسالك، وحدة المناظير، الجلدية، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، النفسية والعصبية، الرعايات المركزة، حضانات المبتسرين، القلب والقسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية، فضلًا عن قسمًا للمعامل "الكيمياء والدم، المناعة، الطفيليات، الأنسجة، الميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة "البانوراما، الجاما كاميرا، هشاشة العظام، الفلورسكوبي، السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي، المقطعية، الماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي والصيدليات بالمجمع.

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