الرئيس السيسي: بفضل الله طول ما إحنا مع بعض الظروف الصعبة هتعدي

وجه الرئيس السيسي، التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: "كل عام والأخوة الأقباط ومصر والمصريين بكل الخير".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال قداس عيد الميلاد المجيد،: "أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله هتعدي".

وأشار: "بفضل الله طول ما إحنا مع بعض الأمور بفضل الله هتعدي والظروف هتعدي المهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير".



ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور.