الرئيس السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح: جاي أشاركم فرحتكم في العيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر، من كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: "جاي أشاركم فرحتكم في العيد".

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها من كاتدرائية ميلاد المسيح، “كل سنة وأنتم طيبين ليكم كلم.. وعيد سعيد ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن العام ده يكون نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله”.



وتابع الرئيس السيسي : “تقريبا من 2020 الظروف صعبة والأزمات صعبة ونتمنى انتهاء الأزمة في المنطقة العربية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للحضور الذين يحملون الأعلام وأطلقوا الزغاريد، فيما احتفى الجميع بالرئيس السيسي الذي حضر لتقديم التهانئ للأخوة الأقباط في عيد الميلاد المجيد.