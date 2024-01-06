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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط مفاجئ | علي معلول يصدم الأهلي بشأن تجديد عقده

علي معلول
علي معلول

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في ملف تجديد الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "علي معلول من اكتر لاعبي كرة القدم التي تحوز اعجاب الجميع خلقا ولعبا ومن اللاعبين الذين يعرفوا واجباتهم قبل حقوقهم ومن افضل اللاعبين المحترفين الذين لعبوا في الدوري المصري علي مدار سنوات طوال"

واضاف "علي معلول يعشق النادي الاهلي ويرغب في ان ينهي حياته الكروية في النادي الاهلي بالرغم من وجود عروض كثيرة من اندية خليجية لكي ينتقل اليها خاصة ان عقده ينتهي الصيف القادم" 

وتابع "علي معلول طلب من الاهلي التجديد له موسمين و الاهلي يرى ان التجديد يجب ان يكون موسم واحد فقط ،علي معلول رشح للاهلي هشام  بكار ظهير ايسر نادي الاتحاد المنستيري التونسي عمره ٢٢ سنة ولاعب مميز في هذا المركز.


واختتم"معلول اعطى للاهلي حرية الاختيار اما التجديد موسمين او تركه يحترف في نهاية عقده و يتعاقد الاهلي مع هشام بكار منتهي الاحترام و الالتزام و الانتماء"

ويرتبط نجم الكرة التونسية بعقد مع النادي الأهلي، يمتد حتى الصيف المقبل، ونهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ويتواجد على معلول في الوقت الحالي مع منتخب تونس، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024،.

وكان على معلول قد انضم إلى الاهلى فى 2016، ونجح خلال هذه الفترة فى حصد  3 بطولات دوري أبطال إفريقيا و5 ألقاب للدورى المصرى و3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.

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