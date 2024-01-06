صابرين توجّه التھنئة للأقباط وتؤكد: كلنا شركاء في بيت واحد

ھنَّأت الفنانة صابرين، الأقباط في مصر والعالم أجمع بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.

وقالت "صابرين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أن المسلمين والأقباط فى مصر شركاء فى كل شيء وھذا أكبر دليل على الوحدة الوطنية.

وتابعت: المسلمون والمسيحيون عايشين في بيت واحد نتشارك مع بعض في المناسبات المسلمة والمسيحية".

الاحتفالات

وأوضحت الفنانة صابرين، أن المشاركة في الأعياد والاحتفالات والصوم هي نابعة من المحبة بين المسلم والمسيحي، مضيفة: "كل الجيران اتربوا على المشاركة في الأعياد مع بعض.. المشاركة في الاحتفالات هي مشاركة وطنية كبيرة جدًا".