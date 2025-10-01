أبو مازن يثمن التصريحات الصادرة عن مصر و الداعمة للحقوق الفلسطينية

ثمن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التصريحات الصادرة عن جمهورية مصر العربية الداعمة للحقوق الفلسطينية وإنهاء الحرب ووقف الضم ومنع التهجير، مشيدا بمواقف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

وأشاد بهذه التصريحات المصرية التي عبر فيها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي عن ترحيب جمهورية مصر العربية بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة، ومشددا على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضوياً بقطاع غزة، ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه.

واعتبر الرئيس محمود عباس، أن هذه التصريحات تعبّر وتتوافق مع الموقف الفلسطيني ومواقف جميع دول العالم التي تسعى لإنهاء الحرب وإرساء السلام في منطقتنا والعالم.