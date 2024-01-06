لميس الحديدي: أزمة غزة حضرت بقوة بكلمة الرئيس باحتفال الكاتدرائية بعيد الميلاد

هنأت الاعلامية لميس الحديدي المصريين بحلول عيد الميلاد المجيد الذي يوافق السابع من يناير قائلة : " كل عام والمصريين كلهم بخير عيد الميلاد نحن في مصر نشعر أن كل الاعياد أعياد لكل المصريين كل سنة وأقباط مصر طيبين وكل المصريين .. كل سنة ومصر طيبة وبخير".



وتابعت عبر برنامجها كلمة اخيرة المذاع على قناة on، قائلة :" كل الاعياد أعيادنا لانفرق بين عيد مسلم أو مسيحي وكل عام وأنتم بخير".



واشادت الحديدي بكلمة الرئيس التي أشاد فيها بشخصية البابا تواضروس قائلة : "الرئيس السيسي زار وهنأ الاقباط و قدم التحية للبابا تواضروس وقال عنه كلمة عظيمة ووصفه بأنه رجل له تقدير لديه لكثير من مواقفه المشرفة".



وأوضحت الحديدي أنه بالرغم من أن الرئيس لم يتحدث كثيرا عن الازمات إلا أن أزمة غزة كانت الحاضرة قائلة : " غزة لا نعتبرها أزمة غريبة عنا هي جزء من مشاعر المصريين وليست قضية أمن قومي فقط ".



واستطردت : الرئيس السيسي حافظ على زيارته للكاتدرائية على مدار عشر سنوات .. مشهد جميل بقينا بن بلد واحد ووطن واحد مفيش تفرقة بين مسلم ومسيحي رغم أنه في بعض الأحيان بتكون بعض الأشياء بتحصل دخيلة علينا لكن جميعنا نشعر بهذه المشاعر وبقينا ننتظر زيارة الرئيس كل سنة".



وأتمت : “لما رئيس الدولة يقوم بذلك كل عام هي إشارة مهمة ودائما يؤديها ويصر ويصر بما يؤكد أنها إشارة مهمة وإنسانية ودينية زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد إشارة مهمة إننا وطن واحد ومفيش تفرقة بين مسلم ومسيحي وأحيي الرئيس السيسي على زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في يد الميلاد، وهذه إشارة سياسية مجتمعية ودينية مهمة”.