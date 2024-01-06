جميل عفيفي: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تؤكد الوحدة الوطنية .. فيديو

علق الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، على تقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "زيارة الرئيس السيسي مهمة جدا، والرئيس السيسي دائما يقوم بزيارة الكاتدرائية وتهنئة الإخوة المسيحيين بأعيادهم".

وأضاف الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام،: "زيارة الرئيس السيسي تأكيداتأكيدا على الوحدة الوطنية وأن مصر شعبها واحد ولا يوجد بأي حال من الأحوال ما يعكر صفو الدولة المصرية من الداخل".

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، إن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية.

