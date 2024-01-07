المشدد 15 سنة لعاملين قتلا جارهما في مشاجرة بسوهاج

حكمت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن المُشدد 15عامًا لعاملين، لادانتهما بقتل عشريني؛ إثر تعديهما عليه بقالب طوب على رأسه؛ ما أدى إلى إنهاء حياته متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده مقتل شاب عشريني متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ.

وبالإنتقال والفحص تبين تعدي عاملين عليه بقالب طوب بالرأس؛ بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين واقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.