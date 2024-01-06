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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ صحة الطفل: الجديري المائي معدي وينتقل عن طريق اللمس والنفس

الجديري المائي
الجديري المائي

أكدت دكتورة رانيا صبري، أستاذ صحة الطفل بـ المركز القومي للبحوث، أن الجديري المائي سببه مرض فيروسي، مشيرة  إلى أن هذا الفيروس يعمل على إرتفاع درجة الحرارة ما بين درجة لدرجتين، وبعدها يكون هناك ظهور بثور وطفح جلدي.

وقالت رانيا صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الطفح الجلدي يظهر في البداية بمنطقة البطن والظهر، وبعدها تديظهر على الوجه واليد، مؤكدة أن هذا المرض معدي بدرجة كبيرة، ويتم انتقاله عن طريق النفس واللمس.

 

وتابعت  أستاذ صحة الطفل بـ المركز القومي للبحوث، أن مرض الجدري منتشر خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه لو ظهرت أي حالة بالمدارس، عليها أن تستشير الطبيب، وضرورة عدم تواجده في المدرسة حتى يتم الشفاء. 

 

 بطريقة صحيحة.

وأشارت رانيا صبري إلى أن فترة المرض ممكن أن تصل من أسبوع حتى 10 أيام، مؤكدة أنه يتم الشفاء بعد ذلك لو تام العلاج بطريقة صحيحة.

الجديري المائي صحة الطفل المركز القومى للبحوث طفح جلدي بثور

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