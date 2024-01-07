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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيدفعوا تمنه لو ضاع.. ننشر تفاصيل إقرار تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي

إقرار تسليم التابلت
إقرار تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي

نشرت المدارس الثانوية تفاصيل إقرار تسليم التابلت الذي تم إلزام أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي على التوقيع عليه قبل الاستلام.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد، نص إقرار تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 :

إقرار تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أقر أنا ولي أمر الطالب المقيد بالصف الأول الثانوي بالعام الدراسي 2023 / 2024 بأن نجلي قد تسلم جهاز التابلت موديل sumsung A7 مسلسل رقم ...... ومشتملاته جراب جلد وقلم للكتابة ورأس شاحن و وصلة كبيرة Type C سماعات الاذن بمنفذ 3.5 مم وجلد للسماعات ودبوس تركيب الشريحة.

وألتزم أنا ونجلي بالمحافظة عليه من العبث او التالف او الفقد  ، والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة ، واستخدامه في إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسي في مرحلة الثانوي العام وهذا اقرار منا بذلك.

وفي حالة تعرضه للتلف أو الفقد وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها وثيقة التأمين والضمان، أكون ملزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة لتدبير الجهاز، وذلك لاستلام بدلا منه.

كما التزم بتكاليف صيانته في حالة إصابته بأي أعطال يكون نجلس قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية واتعهد بعدم الاصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تسلمت أجهزة تابلت أولى ثانوي استعدادا لتوزيعها على الطلاب في المدارس.

وفي هذا الإطار، صرح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بأن المديرية تسلمت ما يقرب من 74000 تابلت يتم تسليمها للطلاب استناداً للإجراءات المتبعة.

وأضاف موسى أن إدارة التطوير التكنولوجي تقوم بتفعيل أجهزة التابلت قبل تسليمها إلى الطلاب وذلك تيسيراً عليهم، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

 

كما شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها للطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام. 

يأتي ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم، بتطوير العملية التعليمية، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالادارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.


حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية محمد شعبان مدير إدارة الأمن ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن ومحمد زغلول امين المخازن ومحمود رضا محاسب .

وفيما يتعلق بـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقدها على مستوى الإدارات التعليمية، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

رسوم تأمين التابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك رسوما يجب على طلاب الصف الأول الثانوي دفعها في البريد تحت بند تأمين التابلت، مشيرةً إلى أن رسوم تأمين التابلت قدرها 105 جنيهات، يتم دفعها بصورة شهادة الميلاد فى البريد المصري.

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