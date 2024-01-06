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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا لأمم أفريقيا| التعادل السلبي يحسم مواجهة تونس وموريتانيا

منتخب تونس
منتخب تونس

سيطر التعادل السلبي على مباراة تونس وموريتانيا الودية التي جمعتهما اليوم السبت، في ملعب حمادي العقربي برادس.

وجاءت المباراة ضمن المعسكر التحضيري للمنتخبين استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار.
وشهدت المباراة أداءً باهتًا من جانب لاعبي نسور قرطاج في معظم أوقاتها، ولم تشهد خطورة على مرمى موريتانيا طوال اللقاء.
ويستعد منتخب تونس لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم الأربعاء المقبل في الودية الثانية بالمعسكر، قبل البطولة القارية التي تقام بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.
ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وسوف يستهل نسور قرطاج مشوارهم في البطولة القارية يوم 16 من الشهر الجاري ضد المنتخب الناميبي.

في المقابل، ستكون المواجهة الأولى باليوم نفسه، لمنتخب موريتانيا ضد بوركينا فاسو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الجزائر وأنجولا.

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