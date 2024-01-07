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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على حصاد البورصة لعام 2023 .. فيديو

حصاد البورصة
حصاد البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس جلسة نهاية الاسبوع الماضي ، بتباين للمؤشرات، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه، مقابل  مستوى 1.752 تريليون جنيه.

في البداية قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية عدد كبير من التداولات بداناها في اول يناير من العام الحالي و كان في العديد من الأحداث في العام الماضي ونحن نتوقع في هذا العام الجديد تزيد قيمة التداولات .

وتابعت رمسيس في جلسة نهاية الاسبوع الماض اداء المؤشرات المؤشر الرئيسي للبورصة  انخففض بنسبة  10.٪؜ويقدر ب ٣٦ نقطة  يصل لمستوى 25371 نقطة ،المؤشر 70 ارتفع بنسبة .40.٪؜ بنسبة 23نقطة ارتفاع ليصل لمستوى 5560  ،أما المؤشر ال 100 الأوسع نطاقا ارتفع بنسبة 25.٪؜ بنسبة 21 نقطة عند مستوي 8164 نقطة وعشرين نقطة وسط تداولات تصل في نهاية الجلسة الي 4 مليارات جنيه.

وقام بالشراء من قبل العرب والاجانب والافراد مقابل البيع من قبل المصريين والمؤسسات.
لمعرفة حصاد عام 2023 يرجي مشاهدة الفيديو.

 

 

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