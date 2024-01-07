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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة الرئيس السيسي باحتفالية عيد الميلاد وتفقده مدينة الألعاب الأولمبية محور اهتمامات الصحف

مشاركة السيسي في
مشاركة السيسي في احتفالية عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة

حازت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت ايضا تفقده مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.


وسلطت الصحف الضوء على قيام الرئيس السيسي، بالاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديڤوار، حيث طالب المنتخب ببذل أقصى الجهد، لإسعاد الجماهير المصرية.


وتابعت الصحف مظاهر احتفالات الأقباط الأرثوذكس المصريون، بليلة عيد الميلاد المجيد، حيث أقيمت قداسات العيد في كل كنائس مصر من شمالها إلى جنوبها، وترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة قداس العيد وشاركه في الصلاة عدد من الأساقفة والكهنة والشمامسة والمرتلين، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب ونواب البرلمان، وذلك لتهنئة الأقباط والبابا تواضروس بالعيد.


وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية مشاركة الرئيس السيسي، مساء أمس، الأخوة الأقباط، احتفالية عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي - خلال كلمته بمقر الكاتدرائية - القول «قداسة البابا كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد علينا جميعا وكل عام وأنتم طيبين جميعا بخير وعام سعيد عليكم فى مصر وكل العالم»، مضيفا: «نتمنى من الله سبحانه وتعالى، وندعوه أن يجعل هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم أجمع منذ 2020. وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته أن تنتهى الأزمة الكبيرة التى نعيشها حاليا فى منطقتنا وهي الأزمة في قطاع غزة».


وذكرت الصحف أن الرئيس السيسي قال : «حضرنا كي نشارككم فرحتكم ونهنئكم بالعيد.. وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا ونتجاوز بفضل الله الأزمات الكبيرة الموجودة.. ونتمنى من الله ألا تزيد أو تستمر أكثر من ذلك»، مضيفا أن «أكثر أزمة نعيشها ونتأثر بها حاليا هو ما يحدث فى قطاع غزة والضفة الغربية».


وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسي أن مصر فيما يخص الأزمة فى قطاع غزة لديها موقف محترم وتسعى لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف عن الأشقاء فى غزة، وأن يكون هناك حل للقضية التى تتجدد على فترات كل عدة سنوات.

 

وفي نشاط رئاسي ثان، تابعت الصحف تفقد الرئيس السيسي، صباح أمس، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع الرئيس لشرح مفصل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حول تفاصيل القدرة الاستيعابية وطبيعة أنظمة العمل بالمدينة، كما استمع لشرح مفصل حول إستاد المدينة.


وذكرت الصحف أن الرئيس اطمأن على المنتخب الوطنى لكرة القدم، خلال تدريباته، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديڤوار، وطالب المنتخب ببذل أقصى الجهد، لإسعاد الجماهير المصرية.


وسلطت الصحف الضوء على تأكيد الرئيس السيسي - خلال لقائه مع المنتخب - أن الدولة بذلت، منذ عام ٢٠١٤، جهودا كبيرة، لتأسيس بنية رياضية ضخمة، مضيفا أنه تم إنشاء منشأة رياضية فى كل محافظة، فضلا عن ٤٥٠٠ مركز شباب، وتم وضع برنامج لتطويرها، حيث تم رفع كفاءة ٧٠٪ من هذه المراكز، من بينها ١٠٧٠ مركزا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».


وأضافت صحف القاهرة أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي قال - من جانبه - إن اللاعبين سيبذلون جهدا كبيرا، لتحقيق البطولة، مثنيا على أداء المنظومة الرياضية التى شهدت تحسنا كبيرا. 


هذا وتابعت الصحف مظاهر احتفالات الأقباط الأرثوذكس المصريون مساء أمس بليلة عيد الميلاد المجيد، حيث أقيمت قداسات العيد في كل كنائس مصر من شمالها إلى جنوبها .


وذكرت صحيفة (الأهرام) أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ترأس - في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - صلاة قداس العيد وشاركه فى الصلاة عدد من الأساقفة والكهنة والشمامسة والمرتلين. وحضر قداس العيد لتهنئة الاقباط والبابا تواضروس بالعيد عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب ونواب البرلمان.


ونسبت الصحيفة إلى قداسة البابا تواضروس تأكيد - خلال عظته - أن العالم يضج بالحروب والنزاعات ولا يستمع للصوت الإلهى الصارخ من أجل الدمار والصغار والنساء والأنين الخارج من قلوب الشعوب المحطمة فى الحروب.


وأشارت إلى أن البابا قال: "إننى هنا يجب أن أشيد برد الفعل المصرى لما يحدث في المنطقة، وكيف وقفت مصر بجانب الشعوب بمساعدات متنوعة، وأقامت مؤتمرا دوليا لإحلال السلام، ولم يأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهدا يبذله من خلال المباحثات والمشاورات لأجل مستقبل المنطقة، وقد خصصت الكنيسة شهر كيهك كاملًا للصلاة من أجل إحلال السلام في العالم كله.


وأبرزت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي، أوفد أمس كلا من، محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس، واللواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر، إلى طائفة الأقباط «الأدفنتست السبتيين»؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد‫.‬


وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم - أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أتمت استعداداتها للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وشكلت غرف عمليات لمتابعة الاحتفالات وتأمين محيط الكنائس، كما تجملت الحدائق والمتنزهات وتم الارتقاء بالمظهر الجمالى للمسطحات الخضراء، ومتابعة استعداد كافة المناطق الترفيهية لاستقبال المواطنين.
 

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