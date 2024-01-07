سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

تظهر الفنانة المصرية مي عمر بحقائب من ماركات عالمية وذلك باختيار قطع تظهر فيها العلامة بشكل واضح.

وفي آخر 3 إطلالات لمي عمر، حرصت على الظهور بملابس بسيطة في بداية عام 2024، وحرصت على الظهور بحقائب وحذاء يحمل توقيع دور الأزياء الكبرى.

اختارت مي عمر حقيبة كبيرة من تصميم دار أزياء Dior باللون العاجي، يصل سعرها إلى 5678 دولارا، أي ما يعادل 175 ألف جنيه.

ظهرت بحقيبة كبيرة من تصميم Valentino، يصل سعرها إلى 1269 دولارا، أي ما يعادل 40 ألف جنيه.

وأخيرا ظهرت بحذاء ذي رقبة عالية يحمل توقيع دار أزياء Chanel، يصل سعره إلى 2300 دولار، أي ما يعادل 70 ألف جنيه.

شاهد حقائب مي عمر المثيرة للجدل.