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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

جريب فروت
جريب فروت

يحتوي الجريب فروت على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، كما يوفر أيضًا كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

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فوائد مذهلة للجريب فروت

- يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المعروفة بدورها في منع العدوى ورفع كفاءة الجهاز المناعي.

- يحتوي الجريب فروت على الألياف التي تساعد في التحكم بالشهية.

- تناول الجريب فروت قبل الوجبات مفيد في إنقاص الوزن.

تساعد الألياف والماء به في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات الحرارية.

- يساعد الجريب فروت في تقليل مقاومة الأنسولين ، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- يحتوي الجريب فروت على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي ثبت أنها تساعد في حماية القلب عن طريق تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

- يحتوي الجريب فروت على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع تطور بعض الحالات المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

- قد يساعد حمض الستريك الموجود في الجريب فروت في تقليل تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى.

- يحتوي الجريب فروت على نسبة عالية من الماء ، ما يساعدك على البقاء رطبًا.

الجريب فروت فوائد مذهلة للجريب فروت الألياف السكري مضادات الأكسدة

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