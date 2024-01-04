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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريء ولامع.. ليلى علوي تثير الجدل فى أحدث ظهور| شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي

نشرت إيمي طلعت زكريا، صور جديدة لها رفقة الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت ليلى علوي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي اللامع، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ليلى علوي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ليلى علوي 

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