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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت مي عمر، مرتديه بنطال جينز ممزق باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب وجاكيت بتصميم مختلف باللون الاسود ومطرز باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، في المكياج على الالوان الناعمة، واختارت أحمر الشفاه باللون الاورنج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها، كما وضعت نظارة شمسية باللون الاسود لاكمال ظهورها. 

واختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور مي عمر

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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