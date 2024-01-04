في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة، فيديو جديد لها رفقة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سارة سلامة، مرتديه مجموعة مختلفة من الاطلالات التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو سارة سلامة رفقة شقيقتها

https://www.instagram.com/reel/C1rPl29saMH/?igsh=MXdhNW13bDJja3djaA==