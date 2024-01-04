قصة شعر جديدة.. ياسمين عبد العزيز تصدم متابعيها | شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتديه تي شيرت بسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عبد العزيز، على وضع لمسات بسيطة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع تغير قصة شعرها بطريقة مميزة وجذابة .

وإليكم فيديو ياسمين عبد العزيز

https://www.instagram.com/reel/C1ra-Xvoacs/?igsh=enY1eG84dHMzeTZi