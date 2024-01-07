الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة فوق دونيتسك

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد إسقاط 21 طائرة مسيرة بدون طيار من طراز شاهد من 28 طائرة أطلقها الجيش الروسي خلال المواجهات التي جرت فجر اليوم.

وأوضح الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرات المسيرة التي استهدفت منطقة بريمورسكو-أختارسك، وثلاثة صواريخ أرض جو من طراز إس-300 في منطقة دونيتسك، معظمها يستهدف الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي ومجموعات الإطفاء المتنقلة شاركت في صد ضربات الطائرات بدون طيار، وتم تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق زابوروجي وميكوليف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد وفينيتسا وتشيركاسي.

وكما ورد سابقًا، انطلق إنذار بغارة جوية في عدد من مناطق أوكرانيا بسبب التهديد بهجمات باليستية وطائرات بدون طيار.