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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لأول مرة.. مركز سقارة ينفذ دورة لتأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  اليوم الأحد،  الأسبوع الاول لدورة "تأهيل مديري مكاتب  نواب المحافظين (مكين)" وهى دورة جديدة تنفذ لأول مرة بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، ودورة "دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية" بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ، ودورة "تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000" بالتعاون مع وحدة ادارة المخلفات الصلبة بالوزارة، ودورة " تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل ادارة التغيير" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة ، ودورة " تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية".

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الى تنفيذ مركز سقارة لدورة جديدة بشأن "تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ والتى يستفيد منها 28 متدرباً ،مؤكداً أن الدورة تهدف إلى تعليم مديري مكاتب نواب المحافظين لكي يكونوا محترفين ومنفذين ،لافتاً الى أن البرنامج يعمل على تعليم أساليب التواصل مع المواطنين، واتخاذ القرار، والتواصل مع الرئيس والمرؤوس، ورفع وعيهم بكافة القوانين التي تتعلق بالعمل المحلي مما يؤهلهم للعمل في مناصبهم بشكل محترف وبشكل يمكنهم من ان يبدعوا ويبتكروا في اساليب عملهم .

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن المحتوى التدريبي للأسبوع الاول من دورة "تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين (مكين)" يركز على كيفية  بناء فرق عمل متجانسة ،والتمييز بين انواع الفرق التي تستخدمها المنظمات ، وتحليل تكوين الفريق باستخدام نموذجاً علمياً، وتحديد مراحل تكوين الفريق ،و كيفية الانتقال لكل مرحلة تعريف عمليات محددة للفريق  و كيف تؤثر على الاداء، وتقييم مخرجات الفريق للأعضاء وللمنظمة، ومدخل للتفكير التصميمي وحل المشكلات،وما هو التفكير التصميمي  وأهميته ونظرياته ومراحله ، والتعرف على قانون الخدمة المدنية، والحقوق الوظيفية في ضوء القانون ، والسلوك الوظيفي وقواعد التأديب،وطرق شغل الوظائف الإشرافية والقيادية،وكيفية إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال،والاساس العلمي والعملي لإدارتها،اضافة الى مداخل واستراتيجيات التعامل مع الازمات.

دورة جديدة لأول مرة نواب المحافظين التنمية المحلية سقارة هشام امنة

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