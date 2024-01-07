الصحف الإماراتية اليوم| انفجارات تهز الخرطوم وترتيبات أممية لمشاورات مكثفة.. ترامب يصف بايدن بأنه «أسوأ» رئيس أمريكي.. حرب غزة تدخل شهرها الرابع وإسرائيل تعلن تفكيك بنية حماس العسكرية

قتلى غزة يصلون إلى 23 ألفاً بينهم 9000 طفل

بوتين يتعهد بدعم من يحملون السلاح دفاعاً عن روسيا

اتهامات قاسية بين بايدن وترامب مع بدء السباق الرئاسي

سول: سقوط قذائف كورية شمالية بالقرب من الحدود البحرية

وزير الدفاع الأمريكي يتحمل مسؤولية التكتم على دخوله مستشفى للعلاج

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أشارت صحيفة الخليج إلى استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة؛ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ونقل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إليه - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي - تحيات أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة؛ وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء، فيما حمله أطيب تحياته إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته لقطر وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والازدهار.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الخليج بتجدد المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وبحري أمس السبت، فيما تباينت مواقف قوى سياسية حول «إعلان اديس أبابا» والدعوات إلى «المقاومة الشعبية»، في حين بدأ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، ترتيبات لعقد مشاورات مكثفة مع الأطراف السودانية، وأطراف إقليمية ودولية لدعم الجهود المتواصلة لإنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.

وهزت الخرطوم انفجارات عنيفة مع تجدد المواجهات حول سلاح المدرعات ومقر القيادة العامة للجيش شرقها وسلاح الإشارة بمدينة بحري، وشهدت مناطق متفرقة من ضواحي الخرطوم غارات مكثفة من الطيران الحربي استهدفت مواقع سيطرة الدعم السريع، في أحياء السجانة وجبرة القريبة من سلاح المدرعات وفي منطقة السوق العربي وسط الخرطوم وأحياء بري والمنشية والطائف في الشرق، فيما حلقت الطائرات المسيرة والحربية بأحياء جنوب الحزام.



أشارت صحيفة البيان إلى اعلان إسرائيل أنها "أكملت تفكيك" بنية القيادة العسكرية لحماس في شمال قطاع غزة فيما تدخل حربها ضد الحركة شهرها الرابع اليوم الأحد وسط مخاوف من توسعها إقليميا.

وفجر الأحد تحدث شهود عن غارات جوية إسرائيلية على خان يونس المدينة الكبيرة في جنوب قطاع غزة والمركز الجديد للاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحماس. وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه يركز عملياته من الآن فصاعدا على وسط غزة وجنوبها بعد ثلاثة أشهر من الحرب التي أتاحت له حسب قوله "تفكيك بنية حماس العسكرية" في شمال هذا القطاع الصغير البالغ عدد سكانه زهاء 2,4 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري "أكملنا تفكيك بنية حماس العسكرية في شمال قطاع غزة"، مضيفا أن مقاتلي الحركة يتحركون "بشكل غير منظم ومن دون قيادة".



ذكرت صحيفة الامارات اليوم أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دخلت يومها الـ92، حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق غزة مع تركيزه على وسط القطاع وجنوبه، فيما تقترب حصيلة القتلى من 23 ألفاً، بينهم 9 آلاف طفل و5000 امرأة في حين تمكنت الفصائل من تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر جديدة في الجنود والعتاد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً في قصف إسرائيلي على شرق خان يونس، وأربعة على الأقل في قصف لمنزل في منطقة الحكر بدير البلح في قطاع غزة، فيما أفاد صحافيون بأن ضربات إسرائيلية استهدفت فجر أمس مدينة رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، حيث قتل العشرات. كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأنه وصل المستشفى أمس 35 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين قتل 15 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل المواطنين في المنطقة الوسطى منذ فجر أمس.

دوليا، قالت صحيفة الامارات اليوم إن دونالد ترامب شدد خلال جولة انتخابية أمس السبت في ولاية آيوا حيث يشارك في تجمّعين في الذكرى الثالثة لاقتحام الكابيتول في واشنطن، على أنه "سيفوز" بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، واصفا جو بايدن بأنه "أسوأ" رئيس للولايات المتحدة.

وفي خطاب استمر ساعتين السبت أمام أنصاره في نيوتن بولاية آيوا، لم يتعمق ترامب في أحداث 6 يناير، لكنه وصف المسجونين على خلفية ذلك الهجوم بأنهم "رهائن" وقال إنه إذا انتُخب فسيعفو عن كثيرين.

وسخر ترامب من الرئيس بايدن، منافسه المحتمل في انتخابات نوفمبر. وقال إن بايدن أشرف على التدهور الاقتصادي واستدعى الفوضى على حدود البلاد، بينما فشل في وقف الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب "كنت سأوقِف بوتين بالتأكيد"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



أوضحت صحيفة البيان تأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان أمس السبت أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن السرية التي أحاطت ببقائه في المستشفى لمدة أسبوع بسبب حالة طبية لم يتم تحديدها بعد.

تم إدخال أوستن (70 عاما) في أول أيام العام الجديد إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بسبب ما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها "مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الآونة الأخيرة"، الأمر الذي أبقته الوزارة طي الكتمان لمدة خمسة أيام.

واتهم السناتور روجر ويكر، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الوزارة بالتقاعس في إبلاغ الكونغرس على الفور بمثل هذا الأمر وفقا للقانون.

لكن من غير الواضح مدى انتشار المعلومات حتى داخل إدارة الرئيس جو بايدن. وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بايدن تم إبلاغه مساء الخميس فقط. وقال المسؤول إن بايدن لا يزال يحتفظ بثقته في أوستن. وذكر مسؤول ثان أن بايدن وأوستن تحدثا معا مساء أمس السبت.

أفادت صحيفة الخليج بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد عشية عيد الميلاد عند الأرثوذكس، بدعم الجنود الذين «يحملون السلاح» مدافعين عن مصالح روسيا، وأمر الحكومة بتقديم دعم أكبر لهؤلاء المقاتلين داعياً الشعب أيضاً إلى الرحمة والعدالة.

وقال بوتين خلال لقاء في وقت متأخر من السبت، مع عائلات الجنود الروس الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا: «يدافع كثر من رجالنا الشجعان، الأبطال، المحاربين الروس، حتى الآن في هذا العيد، عن مصالح بلادنا حاملين السلاح».

واستعرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وتصفها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها استيلاء على الأراضي من دون استفزاز، فيما تراها روسيا «عملية عسكرية خاصة».

وبعد قرابة عامين على بدء الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، تحولت إلى غارات جوية متزايدة يشنها كل طرف على أراضي الآخر وسط محاولات لتحقيق مكاسب كبيرة على خط المواجهة.

وقالت صحيفة الاتحاد إن مصدرا عسكريا كوريا جنوبيا قال اليوم الأحد إن بعضاً من قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي مؤخرا سقطت فوق خط الحد الشمالي في البحر الأصفر. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر القول إن معظم القذائف الكورية الشمالية سقطت في المنطقة البحرية العازلة، حيث سقط بعضها في المياه على مسافة سبعة كيلومترات من خط الحد الشمالي.