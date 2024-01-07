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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت مديريات التربية و التعليم، الأوراق المطلوبة للتقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2024 ، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 22 يونيو 2024

حيث أوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن الأوراق المطلوبة للتقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2024 
تتمثل في : 

- الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها. 

- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب. 

- عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس ٦٤ على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدون عليها أسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار. 

- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 مائتي جنيه بالإضافة إلى 10عشرة جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

- يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أأو أي أجهزة إليكترونية أخرى داخل اللجنة.

- تعتمد المدارس الاستمارات الإليكترونية ومشتملاتها.

- يسدد الطالب مبلغ (۲۰) عشرون جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

-تقوم المدرسة بسداد المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

وأكدت مديريات التربية و التعليم أنه سيتم فتح باب التسجيل للاستمارة الإلكترونية ل امتحانات الثانوية العامة 2024 ، يوم 14 يناير علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات  مشددةً على أن أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم 22 فبراير 2024. 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة 2024 التحويل من شعبة علمي علوم إلى شعبة علمي رياضة والعكس حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 22 فبراير 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجوز أيضا لطلاب الثانوية العامة الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان اي فرع من فروع الرياضيات او اي من مادتي الأحياء والجيولوجيا .

 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة 2024 التحويل من أدبي لعلمي او العكس طالما ادى الامتحان في شعبته في الصف الثاني الثانوي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة 2024 بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول اعتبارا من السبت 22 يونيو 2024 .

كما تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني اعتبارا من السبت 24 أغسطس 2024 

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ننشر الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024


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