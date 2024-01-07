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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تطالب أختها بارتداء شعر مستعار في حفل زفافها لسبب صادم| تفاصيل

عروس تطالب أختها
عروس تطالب أختها بارتداء شعر مستعار في حفل زفافها لسبب صادم

قالت فتاة تبلغ من العمر 17 عام أن أختها العروس طالبتها بارتداء شعر مستعار في حفل زفافها حتى لا تخطف منها الأنظار لسبب صادم.

وقالت المراهقة التي تعاني من مرض الثعلبة أن شقيقتها طالبتها بارتداء شعر مستعار لعدم إظهار أنها "صلعاء" أمام المدعوين لكي لا تسرق الأنظار منها، وفقًا لصحيفة Mirror.

مشكلة عائلية كبيرة

روت الفتاة المراهقة كيف أن رفضها ارتداء شعر مستعار في حفل زفاف شقيقتها قد تسبب في ضجة عائلية كبيرة هددت بإفساد إجراءات الزواج. 

وقالت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا، والتي فقدت شعرها عندما كانت في العاشرة من عمرها وأصبحت صلعاء منذ ذلك الحين، إنها بينما كانت ترتدي شعرًا مستعارًا لتغطية رأسها في الماضي، إلا أنها تأقلمت مؤخرًا مع شعرها ولا تريد ارتداء شعر مستعار.

ومع اقتراب موعد زواج شقيقتها الكبرى، ترك طلب شقيقتها الأسرة بأكملها في حالة اضطراب. وقالت الفتاة التي رفضت الطلب أن شقيقتها سألتها إذا كنت سترتدي شعرا مستعارا في حفل زفافها لكنها رفضت لأنها أصبحت أكثر ارتياحًا لمظهرها ولا تريد إخفاؤه بعد الآن.

رد فعل عنيف

ردت شقيقتها الكبرى على رفضها للطلب بأنها "غير عقلانية" لأن هذا أمر صغير يجب القيام به في يوم زفافها ثم غادرت. ويحاول والدها الآن إقناعها بالقيام بهذا الأمر الصغير لإسعاد أختها في يومها الخاص. وتعجبت المراهقة من أن المحيطين بهم قد شاهدوها بالفعل وهي صلعاء وهذا الأمر ليس بجديد، فلماذا يريدون منها إخفاء الصلع في حفل زفاف شقيقتها!

شعر مستعار الثعلبة حفل زفاف مشكلة عائلية مرض الثعلبة

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