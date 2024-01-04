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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلينتون وأندرو.. أسماء رفيعة تظهر في وثائق محاكمة "قواد" أمريكي راحل| تفاصيل

الإعلان عن 150 شخص
الإعلان عن 150 شخص مرتبطين بـ"قواد" أمريكي راحل

في دعوى قضائية مرتبطة بـ(غيلين ماكسويل) شريكة مرتكب الجرائم الإباحية الأمريكي الشهير (جيفري إبستين)، قرر قاض الكشف عن وثائق المحكمة التي تدين أكثر من 150 شخص لهما علاقة مع الشبكة التي كان يديرها الثنائي.

وخلال الأيام القليلة المقبلة، من المتوقع الإعلان عن ما يزيد عن 150 شخص لهم علاقة مع مرتكب الجرائم الإباحية الأمريكي الراحل "جيفري إبستين".

وقد يساهم هذا الإعلان في كشف الستار عن شبكة الإتجار بالجنس التي كان يديرها المليونير الأمريكي (إبستين) بالتعاون مع شريكته (غيلين ماكسويل).

ووفقًا لتقرير بصحيفة BBC عربي، كان (إبستين) الذي توفى منتحرًا في السجن عام 2019 على علاقة بشخصيات رفيعة المستوى في المجال السياسي وأيضًا العائلة الملكية البريطانية. 

جين دو

وهناك 187 فردًا في أوراق المحكمة معروفين باسم جين دو أو جون لهم علاقة وثيقة بـ(إبستين) وقد رمزت لهم المحكمة بهذا الاسم لإخفاء أسمائهم الحقيقية.

وفي الشهر الماضي، قررت قاضية في نيويورك الإعلان عن أسمائهم بموجب دعوى قضائية ضد غيلين ماكسويل نجلة الإعلامي البريطاني الشهير روبرت ماكسويل.

ومن المعروف أن ماكسويل تقضي في السجن عقوبة مدتها 20 عام على الجرائم التي ارتكبتها مع شريكها (إبستين) حيث كانا يديران شبكة للأعمال المشبوهة بواسطة القاصرات.

وأكدت القاضية لوريتا بريسكا أن الكثيرين من الأسماء المذكورة في الدعوى القضائية قد تم الكشف عن هويتهم بالفعل في وسائل الإعلام أو أثناء محاكمة (ماكسويل) جنائيًا.

وأشارت القاضية أن بعض الأسماء المدرجة في القائمة ستبقى سرية بما في ذلك أسماء الضحايا القاصرات.

أندرو وكلينتون

تشمل وثائق المحكمة 40 وثيقة أدلة من امرأة وجهت اتهامات ضد الأمير أندرو (أمير اليونان والدنمارك)، لذلك من المتوقع أن يكون اسم الأمير أندرو من بين الأسماء التي سيعلن عنها، وفقًا لتقرير BBC.

وفي العام الماضي، دفع الأمير الملايين لفرجينيا جوفريه من أجل تسوية دعوى قضائية رفعتها ضده متهمة إياه بالاعتداء الجنسي عليها عندما كان عمرها 17 عام.

وفي السياق، ذكر اسم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون 50 مرة في وثائق المحكمة بحسب ما ورد في بي سي نيوز. لكن ليس هناك أية إشارة لارتكابه تصرفات غير قانونية. 

وسافر كلينتون على متن طائرة إبستين في رحلات إنسانية إلى إفريقيا عام 2000 ثم أشاد بإبستين باعتباره من الأشخاص المهتمين بالأعمال الخيرية. 

كما أعلن فريق كلينتون في وقت سابق أنه قطع بالفعل العلاقات مع إبستين قبل خضوع الأخير للتحقيق مشيرين إلى عدم معرفة الرئيس أي شيئ عن جرائم إبستين الإباحية.

غيلين ماكسويل جيفري إبستين شبكة الإتجار بالجنس روبرت ماكسويل القاضية لوريتا بريسكا الجرائم الإباحية

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