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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

صورة أرشيفية لمقبرة
صورة أرشيفية لمقبرة Eleke Sazy

في كازاخستان، تم اكتشاف حليتين ذهبيتين عمرهما 1500 عام يحتويان على أقدم تصوير معروف لـ "خاقان" غوكتورك، الذي عاش على الأرجح في القرن السادس. 

ويشار إلى غوكتورك ، بأنها جماعة تركية مرتحلة في آسيا الداخلية الوسطى كانت تابعة لحكم الخاقان بومين عام 552 وأبنائه.

وبحسب عالم الآثار الذي قام بالتنقيب في الموقع، تم اكتشف أبزيمين ذهبيين في كازاخستان بمقبرة عمرها 1500 عام تحتوي على أقدم صور معروفة للخان العظيم، أو "خاغان"، التابع لقوم غوكتورك - التي احتلت المنطقة منذ حوالي 100 عام أي ثلاثة قرون.

جلوس مهيب على العرش

وقال زينولا ساماشيف، عالم الآثار في معهد الآثار الكازاخستاني الذي قاد عملية التنقيب، إن اللوحات الذهبية الفخمة تصور "الملك المتوج" وهو جالس بشكل مهيب على العرش في وضع قديس ومحاط بالخدم. مضيفًا أن هذا يصور بوضوح الطبيعة المقدسة للسلطة في المجتمع التركي القديم.

وتم العثور على هذه الاكتشافات في موقع Eleke Sazy بالقرب من الحدود الشرقية النائية لكازاخستان مع الصين ومنغوليا وسيبيريا الروسية، حيث عمل ساماشيف وزملاؤه منذ عام 2016.

وتم العثور على الحليتين الذهبيتين في الغرفة المركزية للمقبرة حيث تم حرق جثة الأمير؛ مما تسبب في تعرض إحداهم لأضرار بالغة جراء حرق الجثة.

ويبلغ طولهما حوالي 1.5 بوصة (3.7 سم)، ويبدو أن كلاهما كان شكلاً من أشكال مشبك الحزام من خلال فتحة في قاعدته بحيث يتدلى من الخصر.

وقال ساماشيف، إن مثل هذه الأبازيم تبدو رمزًا للقوة في المجتمع التركي، وربما كانت تشير إلى أن مرتديها كان شخصًا ذا مكانة عالية.

ويظهر الخاقان في وسط كل حلية، وهو يرتدي تاجًا مزخرفًا ويجلس على عرش يصور حصانين؛ ويحيط به خادمان راكعان يقدمان الطعام من طبق ووعاء.

كازاخستان حليتين ذهبيتين 1500 عام غوكتورك خاغان الخاقان بومين

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