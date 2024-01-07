رياضة القليوبية: تخصيص 4 مراكز للتخاطب لخدمة 600 ألف مستفيد

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أنه تم تخصيص 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز الشباب وهى مركز شباب مساكن اسكو بشبرا الخيمة، ومركز شباب العمار بطوخ ومركز شباب كفر الجزار ببنها ومركز شباب الاحراز بشبين القناطر.



وقال الصبروط إن المراكز تخدم 600 ألف مستفيد طوال العام وذلك فى إطار برنامج جسور الأمل لإنشاء مراكز للتخاطب على مستوى الجمهورية بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوى الهمم بشكل مجانى لدعمهم ودمجهم بالمجتمع.



وأشار إلى وزارة الشباب والرياضة تسعى لتقديم الخدمات الصحية والسلوكية السليمة لأبنائنا من ذوي الهمم باعتبارهم أحد أهم الفئات التي تستهدفها الوزارة من البرامج والأنشطة التي تقدمها لكافة فئات المجتمع ، بإنشاء مراكز التخاطب والتكامل الحسي بالتعاون مع مؤسسة زايد الخيرية.



وتابع وكيل الوزارة أنه المراكز قد نفذت خلال العام الماضى 42200 جلسة تخاطب وتنمية مهارات وتكامل حسي لعدد 600 الف مستفيد، تأكيدا على نجاح المرحلة الأولى من إنشاء 68 مركز للتخاطب على مستوى المحافظات.

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