بلاط الانترلوك ونشر الأخضر.. تشجير محيط ميدان الثقافة بسوهاج

واصلت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، رئيس الحي، أعمال رفع كفاءة الحديقة العامة والمسطحات الخضراء بميدان الثقافة وأسفل كوبري الثقافة، لخلق متنفس في الشارع السوهاجي.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة ميدانية بتنفيذ الدكتورة إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، كما تم رصف الشوارع في محيط الميدان ببلاط الأنترلوك.

محافظة سوهاج

وأوضح علي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، أن هذه الأعمال تتم وفق رؤية جمالية جديدة ومعاصرة مع تطبيق أعلى معايير الجودة وبهدف رفع القيمة الجمالية وزيادة مساحة الرؤية الخضراء في قلب المدينة، لافتًا إلى أن الأعمال تتواصل في مختلف قطاعات الحي؛ من أجل نشر ثقافة اللون الأخضر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة رفع كفاءة الحدائق العامة وخلق متنفس طبيعي للمواطنين؛ حفاظًا على رونق المشهد في الشارع السوهاجي، ولخلق أماكن ترفيهية عامة للمواطنين.