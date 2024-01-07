ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

ضبط رجال الأمن 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم ، تم إستهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على حفرة بقطر 1 متر وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.