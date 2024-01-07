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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبر 23 ألف مزارع..

التعاقد على 34 ألف فدان قصب للتوريد لصالح مصنع أرمنت بالأقصر

صدى البلد

بدأ مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة الأقصر, استقبال محصول القصب من المزارعين, حيث يستهدف إستلام نحو 950 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري.

وقال اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية, أن مصانع الشركة الـ 8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين, ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل.

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وأوضح البديوي, أنه يتم توفير 95 ألف طن سكر شهريا لـ البطاقات التموينية تتضمن 65 ألف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 ألف طن كحصص إضافية بسعر 27 جنيهاً للكيلو.

من جانبه قال صلاح عمر العضو المنتدب الفني للسكر والتكرير بالشركة , خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم على مصنع أرمنت بالأقصر , إنه سيتم الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد جميع المراجل البخارية في مصانع الشركة خلال 5 سنوات, بهدف ترشيد الطاقة وتوليد القدرات المطلوبة للعمليات الصناعية فضلاً عن توافقها مع المعايير البيئية الدولية.

وأضاف عمر, أنه تم رصد نحو 300 مليون جنيه تمويل ذاتي لتطوير المراجل البخارية بمصانع الشركة والمرشحة للزيادة جراء ارتفاع أسعار قطع الغيار, لافتاً إلي أن عمليات التطوير تتم وفق خطة زمنية موضوعة لكل مصنع علي حدة.

من جهته قال إسماعيل فؤاد رئيس قطاعات مصانع أرمنت بالأقصر, إنه تم التعاقد علي 34 ألف فدان قصب تم زراعتهم عبر 23 ألف مزارع , لافتاً إلي أن محافظة الأقصر تعد أكثر المحافظات حفاظاً علي مستويات التوريد من العام الماضي, نظراً لعدم وجود عصارات ومصانع العسل الأسود مقارنة بباقي المصانع  في المحافظات الأخري مثل قنا والمنيا.

وأشار فؤاد إلي أن هناك تطويرا في المشاريع البيئية بالمصنع, حيث تم إنشاء برج تبريد بطاقة 4 آلاف متر مكعب مياه ساخنة بتكلفة 50 مليون جنيه, فضلاً عن وجود خطة لاستخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المراجل البخارية بدلا من المصاص والمازوت إسوة  بمصانعي الشركة في إدفو و قوص ودشنا وابوقرقاص.

 

ونوه رئيس قطاعات مصانع أرمنت بالأقصر إلي امتلاك المصنع لـ 8 مراجل بخارية  بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 إلي 80 طن بخار / ساعة  للمرجل الواحد.

مصنع أرمنت القصب محافظة الاقصر البطاقات التموينية

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