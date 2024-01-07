جامعة أسيوط تتصدر ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي لعام 2023

قال رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي ، إن الجامعة جاءت في صدارة ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2023، حيث احتلت المركز الأول في مجالي الهندسة الكيميائية، وهندسة الإلكترونيات، والمركز الثاني مصريا في العلوم الهندسية وفقا لتصنيف الصيني شنغهاي.



وأضاف الدكتور المنشاوي - في بيان اليوم - أن الجامعة حصدت المركز الرابع مصريا في خدمة أهداف التنمية المستدامة، وفقا لتصنيف التايمز الإنجليزي، كما تحتل المركز الخامس مصريا في تصنيف QS البريطاني، وتحتل المركز الخامس مصريا في تصنيف المركز الدولي بالإمارات المتحدة CWUR.



وأكد أن الجامعة تشارك بدور كبير في الجهود العالمية لإحداث التغير البيئي والاجتماعي، سواء من خلال البحث أو التدريس أو المشاركة المجتمعية وتحسين الاستدامة، وهو ما جعل الجامعة تحتل موقعا مميزا عريقا بين الجامعات العربية، وذلك في التصنيفات العالمية المختصة بتصنيف الجامعات العربية طبقا لمعايير عالمية، وبما يتناسب مع مكانة الوطن العربي.



كما أشار المنشاوي إلى أن الجامعة نجحت في تحقيق تقدم وطفرة نوعية في التصنيفات الدولية، ومن أهم وأشهر هذه التصنيفات، تصنيف THE Arab ranking، حيث جاءت جامعة أسيوط في أعلى مستوى الجامعات في العالم العربي الذي تم تصنيفهم في آخر إصدار عام 2023 بالمركز الـ 6 محليا على مستوى الجامعات المصرية الحكومية التي تم تصنيفها في هذا الإصدار .



وحققت الجامعة المركز الـ36 ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية، حيث يعتمد هذا التصنيف على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات، وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستند إلى 13 مؤشرا لقياس أداء الجامعات في 5 محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.