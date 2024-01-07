الجمعة.. انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى أسوان والمنيا

تنطلق قافلتان دعويتين مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي أسوان والمنيا، يوم الجمعة 2 رجب 1445هـ، الموافق 12/1/2024م.

وتضم كل قافلة منهما عشرة علماء؛ خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، جمال المظهر والجوهر في بيوت الله تعالى".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة.