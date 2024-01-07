الأرصاد تبشر المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة الى أن هناك إستقرار كامل فى الأحوال الجوية منذ الثلاثة أيام الماضية، وكذلك اليوم وغدًا، وذلك فى معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن اليوم سيكون هناك إرتفاع فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل درجة الى درجتين، متابعة أن من المتوقع أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري ستكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدًا خلال فترة الظهيرة.

واكملت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس بسبب وجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، مما يؤدى الى إرتفاع قيم درجات الحرارة، وكذلك مصادر الكتل الهوائية هى كتل هوائية صحراوية تؤدى الى حدوث إرتفاع فى قيم درجات الحرارة، كما أنها تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى من 3 الى 4 درجات».

وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة يكون فى معظم محافظات الجمهورية، ولذلك الطقس فى فترة النهار هو طقس دافىء فى أغلب المحافظات الشمالية، كما أن المحافظات الجنوبية الطقس سيكون مائل للحرارة، وسيكون أعلى فى درجات الحرارة من المناطق الشمالية.

تصل درجة الحرارة الى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى

واشارت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه خلال فترات الليل، وفور غياب أشعة الشمس، وخاصة فترات الليل المتأخر وفترات الفجر، والصباح الباكر، تكون فيها درجات الحرارة الصغري، حيث تصل درجة الحرارة الى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبري، وأقل من 10 درجات على محافظات شمال الصعيد».