الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

حالة الطقس..

حالة الطقس .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، سوف تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من برودة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس المقبلين، سوف تشهد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن متوسط درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 18 إلى 22 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 17 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 18 إلى 22 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 20 إلى 29 درجة

أما عن حالة الملاحة البحرية، خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، يظل البحرين الأحمر والمتوسط حركة الموج فيهما خفيف إلى معتدل، غير مؤثران على الأنشطة البحرية.

وعن حالة الطقس غدا الاثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء، يظل الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يظل الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس يوم الثلاثاء القادم، بداية لموجة الأمطار ولكن تكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.