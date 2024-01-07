خلال 6 سنوات.. مصر تستهدف تحسين ترتيب خطوط الطيران الوطنية إلى 30 عالميا

تستهدف الدولة المصرية، ضمن خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري ( مصر للطيران ) لتصل إلى المرتبة 30 عالميا بـحـلـول عـام ٢٠٣٠ بدلا من المرتبة 95 عالميا عام ٢٠٢٢.

جاء ذلك حسبما أعلنه مجلس الوزراء، خلال تقريره البحثي الذي أعده حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة للفترة من عام 2024 حتى عام 2030، وذلك في ضوء فترة رئاسية جديدة تستعد خلالها الدولة المصرية لمواصلة انجازاتها ومكتسباتها، بالتركيز على التحديات للارتقاء بكافة قطاعات الدولة.

وتستهدف الحكومة المصرية تعزيـز قـدرات الأسطول الجوي المصـري إلـى مـا لا يـقـل عـن 130 طائـرة بحـلـول عـام ٢٠٣٠ بمـا يدعم مكانة مصـر كمركز إقليمـي رائـد للنقـل الجـوي عربيا وإفريقيا، فضلا عن استكمال تنفيذ برنامج تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة لوزارة الطيران المدني.

وتستهدف الدولة المصرية، بحلول عام 2030، التوسع والانتشـار فـي القارة الإفريقية، بمـا يحقـق عائدا اقتصاديا للدولـة يسـهـم فـي النهوض بالاقتصاد الوطني للبـلاد، وتنفيذ خطة استراتيجية لمضاعفة مقاعد الطيران للوصـول إلى 30 مليون سائح سنويا لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار، فضلا عن تعظيم دور القطاع الخاص لجذب مزيـد مـن الاستثمارات مـن خـلال الخطط المستقبلية للاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى تسلمت خلال العام الأخير 2023، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، حيث تعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز800SF B737.

بالنسبة لأسطول الخطوط الجوية للركاب، تسلمت خلال 2023، أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التيٍ تضم هذه الطراز إلى أسطولها، فيما أعلنت مصر للطيران عن إنضمام الطائرة السابعة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطنى مصر للطيران وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9، على أن تنضم الطائرة الثامنة والأخيرة للأسطول خلال 2024.