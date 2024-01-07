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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يزور كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل: المصريون تجمعهم أواصر المحبة والأخوة

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بشارع النميس بحى شرق أسيوط لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم وجمع كبير من الآباء والقساوسة والأخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط .

 رافقه خلال الجولة النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب وفضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق وفضيلة الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية والشيخ شعراوي مدير أوقاف شرق والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة وأحمد سويفى مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.


حيث قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس والآباء والقساوسة وجميع الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وأعرب عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم بالعيد مشيراً أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.


وأوضح المحافظ أن احتفالات العيد هذا العام تأتي بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة مشيرًا إلى أن تلاحم المصريين وإقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية أظهر للعالم أجمع أن المصريين مسلمين ومسيحيين سيظلون دائمًا وأبدًا نسيجًا واحدًا مترابطًا على مر العصور مهما كانت التحديات والصعاب مؤكدًا أن الدولة وكافة أجهزتها وقيادتها يعملون جميعًا لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي تستحقها بين دول العالم داعيًا بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم الأمن والسلام والرخاء جميع ربوعها والعالم أجمع.

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من جانبه وجه الأنبا يوأنس الشكر لمحافظ أسيوط على زيارته للمطرانية كل عيد لتقديم التهاني ومشاركتهم احتفالاتهم معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل مايشهده محيطنا من صراعات ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.
وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف على روح المودة والترابط بين عنصري الأمة لافتًا إلى أن مصر ستظل نسيج واحد باتحاد كافة طوائف الشعب ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمرة بين أبناء هذا الشعب.
كان محافظ أسيوط قد زار الكنائس والأديرة والايبارشيات على مدار الاسبوع الماشي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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