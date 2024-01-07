سوناك يدعو حزبه والناخبين البريطانيين للالتزام بخطته في الانتخابات

حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الناخبين، وحزبه، اليوم الأحد، على 'الالتزام بخطة التغيير طويل الأمد' في الانتخابات التي أشار إلى أنها ستجرى على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام.

وبعد إطلاق حملة الانتخابات الأسبوع الماضي بالقول إن 'افتراضه العملي' هو أن توقيت التصويت سيكون في وقت لاحق من هذا العام، أدرج سوناك ما وصفه بالتقدم الذي أشرف عليه منذ توليه منصبه في أواخر عام 2022.

ومع تأخر حزب المحافظين الحاكم بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، يأمل سوناك في تغيير المسار من خلال منح مزيد من الوقت لأجندته بما في ذلك خفض الضرائب وقوائم انتظار الخدمات الصحية وعدد المهاجرين الوافدين، وهي قضايا قال إنه بدأها. لمعالجة.

وقال لبرنامج 'لورا كوينسبيرج' الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' الأحد: 'بالطبع هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولكن يتم إحراز تقدم. والبلاد تشير الآن إلى الاتجاه الصحيح'.

'وإذا التزمنا بالخطة وتمكنا من الاستمرار في تحقيق هذا التغيير طويل المدى الذي تحتاجه البلاد ... فهذه هي الطريقة التي سنوفر بها في النهاية للجميع راحة البال بأن المستقبل سيكون أفضل لأطفالهم. .. هذا ما أعتزم إيصاله".

ويكافح سوناك حتى الآن لإحراز تقدم بشأن تعهداته الرئيسية ويرأس حزبا منقسما بشدة، حيث يهدد بعض المشرعين بإقالته ما لم يخفض المزيد من الضرائب. وقد حقق هدفًا واحدًا يتمثل في خفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية عام 2023 – وهو هدف يقول الاقتصاديون إنه لا علاقة له بسياسة الحكومة.