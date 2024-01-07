عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: الحكومة تبحث عن طرق قانونية لمساعدة ضحايا مكاتب البريد

سوناك
سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، إن حكومته تدرس اتخاذ خطوة لتبرئة مئات الموظفين في مكتب البريد المملوك للدولة الذين أدينوا ظلما بتهم محاسبة كاذبة والسرقة والاحتيال بسبب برامج معيبة.

وتستعد حكومة سوناك لانتقادات بعد أن استأنف البرلمان عمله هذا الأسبوع بعد أن بثت قناة ITV دراما تلفزيونية عن الفضيحة، التي شهدت محاكمة المئات من مديري فروع مكتب البريد بين عامي 1999 و2015.

ولم يتم بعد إلغاء إدانات العديد منهم، وينتظر المئات الحصول على تعويضات بعد محاكماتهم غير المشروعة فيما أصبح يعرف باسم فضيحة مكتب البريد.

وردا على سؤال عما إذا كان وزير العدل أليكس تشالك يستكشف خطوات لتبرئتهم أو إزالة قدرة مكتب البريد على التحقيق والملاحقة القضائية، وصف سوناك ذلك بأنه 'إجهاض مروع للعدالة'.

وقال لبرنامج الأحد مع لورا كوينسبيرج الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية 'إن وزير العدل ينظر في الأمور التي وصفتها'.

وقال سوناك: 'من الصواب أن نجد كل الطرق التي يمكننا القيام بها لمحاولة تصحيح هذا الأمر بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا لمعاملة غير عادلة في ذلك الوقت'، مضيفًا أن هناك بعض 'التعقيد القانوني في كل هذه الأمور'.

حكومة سوناك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني مكتب البريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة

خمسة أشخاص يحاصرون في كهف بجنوب غرب سلوفينيا

أردوغان يعين وزيرا سابقا مرشحا لحزبه لرئاسة بلدية إسطنبول

ليبيا.. قرار عاجل من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن حقل الشرارة

جيش الاحتلال يعلن مصررع أحد ضباطه في معركة شمال قطاع غزة

«بلينكين»: تركيا تبدو مستعدة للتصديق على عضوية السويد في الناتو

«أنصار الله» اليمنية تُهدّد أمريكا بدفع ثمن استهداف زوارقها الحربية

حزب الله ينشر مقطع فيديو لقيامه بدك قاعدة ميرون الإسرائيلية العسكرية

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. نقيب المحامين يقرر تطبيق الزيادة الدورية للمعاشات بنسبة 5% للمستحقين

منع الخصم من الراتب ببلوغ المعاش ومد سن التوظيف |مقترحات لدعم المواطن

لمدة 3 أشهر.. إقامة جديدة للسائحين على متن اليخوت الأجنبية

مع حلول عيد الميلاد.. مسار العائلة المقدسة ومكانتها في الإسلام |خاص

تصميمي وأفكاري.. اعترافات غادة والي في اتهامها بسرقة فنان روسي

أبو مازن يصل مصر للقاء الرئيس السيسي لبحث الوقف الفوري لحرب الإبادة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ