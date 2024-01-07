رئيس الوزراء البريطاني: الحكومة تبحث عن طرق قانونية لمساعدة ضحايا مكاتب البريد

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، إن حكومته تدرس اتخاذ خطوة لتبرئة مئات الموظفين في مكتب البريد المملوك للدولة الذين أدينوا ظلما بتهم محاسبة كاذبة والسرقة والاحتيال بسبب برامج معيبة.

وتستعد حكومة سوناك لانتقادات بعد أن استأنف البرلمان عمله هذا الأسبوع بعد أن بثت قناة ITV دراما تلفزيونية عن الفضيحة، التي شهدت محاكمة المئات من مديري فروع مكتب البريد بين عامي 1999 و2015.

ولم يتم بعد إلغاء إدانات العديد منهم، وينتظر المئات الحصول على تعويضات بعد محاكماتهم غير المشروعة فيما أصبح يعرف باسم فضيحة مكتب البريد.

وردا على سؤال عما إذا كان وزير العدل أليكس تشالك يستكشف خطوات لتبرئتهم أو إزالة قدرة مكتب البريد على التحقيق والملاحقة القضائية، وصف سوناك ذلك بأنه 'إجهاض مروع للعدالة'.

وقال لبرنامج الأحد مع لورا كوينسبيرج الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية 'إن وزير العدل ينظر في الأمور التي وصفتها'.

وقال سوناك: 'من الصواب أن نجد كل الطرق التي يمكننا القيام بها لمحاولة تصحيح هذا الأمر بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا لمعاملة غير عادلة في ذلك الوقت'، مضيفًا أن هناك بعض 'التعقيد القانوني في كل هذه الأمور'.