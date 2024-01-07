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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوزير الإسرائيلي بن غفير يواصل استفزازاته: تهجير أهالي غزة هو الحل

صدى البلد

سلطت الصحف العبرية الضوء علي تصريحات المسئولين الإسرائيليين التي تدعو إلي تهجير أهالي غزة من بيوتهم في القطاع وترحيلهم قسرًا. 

وقال الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير اليوم الأحد إن الهجرة الجماعية للفلسطينيين وتجديد الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة هو "أمر الساعة"، بينما تواجه إسرائيل التماسا قدمته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل فيه بالتهجير القسري لسكان غزة.

وزعم الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف أن الفكرة تدعمها مرشحة الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية نيكي هالي، وقال إنه "سيحاول إقناع" أعضاء الحكومة الآخرين بدعم مثل هذا الإجراء، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية. 

وأجرت إذاعة “كان بيت” العامة مقابلة مع وزير الأمن القومي وسُئل عن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها التي تدعو إلى ترحيل وتهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وقال بن غفير: "فيما يتعلق بموضوع الهجرة الطوعية.. أعتقد أن هذا هو الحل الصحيح". وعندما سئل عن الاعتراضات المحتملة من الإدارة الأمريكية جو بايدن، أجاب "نيكي هيلي تدعم ذلك، إنه طوعي".

وأضاف بن غفير في المقابلة "سأحاول إقناع أصدقائي في مجلس الوزراء وفي الحكومة، حتى نحاول اتخاذ هذه الخطوة"، وتابع بن جفير قائلا إن "مئات الآلاف سيغادرون الآن".. إذا تم منحهم الخيار.

غزة

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