مهنئا الأقباط.. حماقي: كل سنة وأنتم طيبين.. وعيد سعيد عليكم

هنأ الفنان محمد حماقي الأقباط بمناسبة العيد ميلاد المجيد.

وكتب حماقي: “كل سنة وكل الأقباط بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يا رب عيد سعيد عليكم”.

وعلى صعيد آخر ، كانت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت تأجيل الجولة تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وكتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: “‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا إبلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة”.

وأضافت: “سيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ”.

ورصدت عدسة صدى البلد احتفالات لاعبي الأهلي مع المطرب محمد حماقي الذي أحيا حفل نهائي السوبر المصري الذي فاز به المارد الاحمر بعد مباراة ماراثونية مع مودرن فيوتشر.

وأشعل حماقي الأجواء بملعب محمد بن زايد بالإمارات مشاركا محمود كهربا ولاعبي الأهلي في احتفالاتهم بالسوبر.