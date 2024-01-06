عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جورج وسوف يحيي الذكري الأولى لوفاة نجله وديع

صدى البلد

أحيا الفنان جورج وسوف، الذكرى الأولى لوفاة نجله «وديع».

نشر جورج وسوف، فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الأستوري ، يتضمن صورة لنجله «وديع» بمراحل عمرية مختلفة، ووضع عليها أغنيته «نص عمري»، الذي طرحها بعد وفاته .

txt

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

txt

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

txt

طلعوا له الصورة القديمة.. قبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تشعل مواقع التواصل

txt

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

رحيل وديع جورج وسوف 

رحل الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة.

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت أحدي المواقع اللبنانية، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للإغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي، وتطلب نقل دم له.

وحرص المطرب جورج وسوف على أحياء فقرته الغنائية ضمن حفل دبي ليلة  رأس السنة لعام ٢٠٢٤ والذى افتتحته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ونظرا لعدم قدرته أبو وديع على الوقوف قام بإحياء فقرته الغنائية وهو جالسا على كرسي متحرك، حيث قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها الهوى سلطان وبيتكلم عليا وسهرت الليل ويوم الوداع وأنت غيرهم وكلامك حبيبي.

جورج وسوف اخر ظهور ل وديع جورج وسوف دفن وديع جورج وسوف أخر الأعمال الفنية لـ جورج وسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

تخفيضات 40%؜.. الداخلية تعلن خبر سار للمواطنين

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

موضوعات متعلقة

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

دب دهب | هيثم نبيل يطرح أولى أغانيه مع روتانا

طلعوا له الصورة القديمة.. قبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تشعل مواقع التواصل

للمرة الثالثة على التوالي|تأجيل طرح فيلم "آل شنب" فى دور العرض السينمائية

إليسا تقدم التعازي للطيفة فى وفاة والدتها

بعد يومين من طرحه في السينما .. مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة

ماجد الكدواني يُهنئ أقباط العالم بعيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

انتهت.. إبراهيم فايق يحسم الجدل حول صفقة الأهلي القادمة

مشرعون أمريكيون: إسرائيل تفتش المساعدات الإنسانية لغزة «بعملية مرهقة».. وتمنع وصولها للمحتاجين

صندوق مصر السيادي يكشف مصير أرباحه: 20 % لوزارة المالية وفقًا للقانون|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ