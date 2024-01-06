جورج وسوف يحيي الذكري الأولى لوفاة نجله وديع

أحيا الفنان جورج وسوف، الذكرى الأولى لوفاة نجله «وديع».

نشر جورج وسوف، فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الأستوري ، يتضمن صورة لنجله «وديع» بمراحل عمرية مختلفة، ووضع عليها أغنيته «نص عمري»، الذي طرحها بعد وفاته .

رحيل وديع جورج وسوف

رحل الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة.

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت أحدي المواقع اللبنانية، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للإغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي، وتطلب نقل دم له.

وحرص المطرب جورج وسوف على أحياء فقرته الغنائية ضمن حفل دبي ليلة رأس السنة لعام ٢٠٢٤ والذى افتتحته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.



ونظرا لعدم قدرته أبو وديع على الوقوف قام بإحياء فقرته الغنائية وهو جالسا على كرسي متحرك، حيث قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها الهوى سلطان وبيتكلم عليا وسهرت الليل ويوم الوداع وأنت غيرهم وكلامك حبيبي.