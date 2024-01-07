عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نشرة الفن.. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج بشروط وقبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تثير الجدل

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

قالت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلبايةإنها تحمست للمشاركة فى أول تجربة فنية لها فى فيلم ليه تعيشها لوحدك الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

 

طلعوا له الصورة القديمة.. قبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تشعل مواقع التواصل

تصدرت صورة للفنان محمد رمضان والمنتجة الكويتية إيما شاه محركات البحث على موقع جوجل   وهو يقبلها في إحدى المناسبات .

للمرة الثالثة على التوالي|تأجيل طرح فيلم "آل شنب" فى دور العرض السينمائية

قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم "آل شنب" للمرة الثالثة بالسينمات المصرية، بعد أن  كان من المقرر طرحه في 29 نوفمبر 2023، إلى أن تم تأجيله لـ 24 يناير 2024،

بعد يومين من طرحه في السينما .. مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة

نجح فيلم الحريفة من بطولة الفنان نور النبوي، ومؤدي المهرجانات كزبرة، في تحقيق إيرادات مرتفعة بعد فقط يومين من طرحه فى السينمات.

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

عرب الفنان شريف منير عن سعادته بالمشاركة فى أحدث أعماله السينمائية “ليه تعيشها لوحدك”، الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

شريف منير أمينة شلباية أبطال فيلم الحريفة محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

تخفيضات 40%؜.. الداخلية تعلن خبر سار للمواطنين

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

موضوعات متعلقة

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

دب دهب | هيثم نبيل يطرح أولى أغانيه مع روتانا

طلعوا له الصورة القديمة.. قبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تشعل مواقع التواصل

للمرة الثالثة على التوالي|تأجيل طرح فيلم "آل شنب" فى دور العرض السينمائية

إليسا تقدم التعازي للطيفة فى وفاة والدتها

بعد يومين من طرحه في السينما .. مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة

ماجد الكدواني يُهنئ أقباط العالم بعيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

انتهت.. إبراهيم فايق يحسم الجدل حول صفقة الأهلي القادمة

مشرعون أمريكيون: إسرائيل تفتش المساعدات الإنسانية لغزة «بعملية مرهقة».. وتمنع وصولها للمحتاجين

صندوق مصر السيادي يكشف مصير أرباحه: 20 % لوزارة المالية وفقًا للقانون|فيديو

اخبار مصر| السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح للمصريين: ستجتاز أي أزمة بوحدتنا


ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ