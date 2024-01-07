نشرة الفن.. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج بشروط وقبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تثير الجدل

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:
بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص
قالت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلبايةإنها تحمست للمشاركة فى أول تجربة فنية لها فى فيلم ليه تعيشها لوحدك الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.
طلعوا له الصورة القديمة.. قبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تشعل مواقع التواصل
تصدرت صورة للفنان محمد رمضان والمنتجة الكويتية إيما شاه محركات البحث على موقع جوجل وهو يقبلها في إحدى المناسبات .
للمرة الثالثة على التوالي|تأجيل طرح فيلم "آل شنب" فى دور العرض السينمائية
قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم "آل شنب" للمرة الثالثة بالسينمات المصرية، بعد أن كان من المقرر طرحه في 29 نوفمبر 2023، إلى أن تم تأجيله لـ 24 يناير 2024،
بعد يومين من طرحه في السينما .. مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة
نجح فيلم الحريفة من بطولة الفنان نور النبوي، ومؤدي المهرجانات كزبرة، في تحقيق إيرادات مرتفعة بعد فقط يومين من طرحه فى السينمات.
شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص
عرب الفنان شريف منير عن سعادته بالمشاركة فى أحدث أعماله السينمائية “ليه تعيشها لوحدك”، الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.