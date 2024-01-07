نشرة الفن.. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج بشروط وقبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تثير الجدل

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

قالت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت أمينة شلبايةإنها تحمست للمشاركة فى أول تجربة فنية لها فى فيلم ليه تعيشها لوحدك الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

تصدرت صورة للفنان محمد رمضان والمنتجة الكويتية إيما شاه محركات البحث على موقع جوجل وهو يقبلها في إحدى المناسبات .

قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم "آل شنب" للمرة الثالثة بالسينمات المصرية، بعد أن كان من المقرر طرحه في 29 نوفمبر 2023، إلى أن تم تأجيله لـ 24 يناير 2024،

نجح فيلم الحريفة من بطولة الفنان نور النبوي، ومؤدي المهرجانات كزبرة، في تحقيق إيرادات مرتفعة بعد فقط يومين من طرحه فى السينمات.

عرب الفنان شريف منير عن سعادته بالمشاركة فى أحدث أعماله السينمائية “ليه تعيشها لوحدك”، الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.