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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد يومين من طرحه في السينما .. مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة

صدى البلد

نجح فيلم الحريفة من بطولة الفنان نور النبوي، ومؤدي المهرجانات كزبرة، في تحقيق إيرادات مرتفعة بعد فقط يومين من طرحه فى السينمات.

وحقق فيلم الحريفة أمس في السينمات إيرادات وصلت إلى 624 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار يومين إلى 984 ألف جنيه مما يقترب إلى المليون.

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احتفل أبطال فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات أكتوبر. 

وحضر عدد من أبطال العمل، كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد.

وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

وقد كشف خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة سر تغيبها عن حضور عرض خاص فيلم “الحريفة” الذي يشارك في بطولته مع مجموعة من الشباب. 

وقال خالد الذهبي في تصريحات لبرنامج عرب وود، إن أصالة منشغلة برعاية حفيدتها التي استقبلتها الأسرة من أيام “جيهان” أو “بيبي جيجي” كما أطلق عليها. 

ووصف خالد الذهبي شعوره تجاه طفلة شقيقته شام الذهبي قائلا إنه إحساس رائع، كاشفا عن رعايته لها بشكل مستمر وتقديمه الرضعة الخاصة بها.

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