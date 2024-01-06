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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للمرة الثالثة على التوالي|تأجيل طرح فيلم "آل شنب" فى دور العرض السينمائية

صدى البلد

قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم "آل شنب" للمرة الثالثة بالسينمات المصرية، بعد أن  كان من المقرر طرحه في 29 نوفمبر 2023، إلى أن تم تأجيله لـ 24 يناير 2024،  ثم تم تأجيله للمرة الثالثة، ليتم عرضه في 1 من شهر فبراير المقبل 2024. 

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وقد كشفت المخرجة آيتن أمين عن فكرة فيلمها الجديد "ال شنب" والذي يقوم ببطولته ليلى علوى ومن المقرر أن يعرض خلال الأيام المقبلة.

وقالت آيتن أمين فى تصريح خاص لصدى البلد: فكرة الفيلم راودتنى أثناء تصويرى مسلسل "سابع جار"، وكنت حكيتها الى صدقتى هبة يسرى، ولم أر من يتحمس لإنتاجها، وبعدها انشغلت فى تجهيز وتصوير فيلم "سعاد" الذى استغرق منى عامين تقريبا، فضلا عن المرور بفترة كورونا، والتى توقف فيها العمل بالنسبة لى، وبعد عرض "سعاد" فى عدد من المهرجانات.

وأضافت آيتن أمين : قابلت بعدها المنتج أحمد بدوى المسئول عن شركة سينرجى، وتحدثنا سويا عن تقديم عمل بعد رؤيته لفيلم "سعاد"، ووقتها طرحت عليه فكرة فيلم "ال شنب"، واتفقنا على كتابة فيلم تجارى وليس فيلم مستقل مثل "سعاد"، وكان لدى قصة الفيلم، وقررت بعدها الاستعانة بصديقى أحمد رؤوف، والذى ساعدنى كثيرا فى كتابة القصص الأسرية العميقة بالفيلم، وبعدها استعنت بصديقى إسلام حسام وهو انفلونسر كوميدى، وكنت أرغب من هذه التوليفة فى التأليف أن أشارك مجموعة خفيفة الظل تساعدنى فى كتابة مواقف كوميدية، خاصة أننى كنت أرغب فى تقديم عمل كوميدى بعيد عن السائد، ولذلك تصوير الفيلم استغرق 4 أسابيع تقريبا بينما الكتابة عام ونصف تقريبا.

 

فيلم آل شنب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم آل شنب، البوستر الرسمي للفيلم بعد عرضه الأول خلال الدورة الاخيرة من مهرجان الجونة السينمائى.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

ليلى علوي أبطال فيلم ال شنب تأجيل طرح فيلم أل شنب فيلم “ال شنب” أفلام موسم رأس السنة

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