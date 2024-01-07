كندة علوش تعزى وائل الدحدوح: ليت عزاء كل محبيك يمحو ألمك

نعت الفنانة كندة علوش نجل المراسل الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح “حمزة”، الذي استشهد صباح اليوم بعد اغتياله من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلى .

وكتبت كندة علوش عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام :" إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".

وأضافت :"هذا ما نشره الشهيد الراحل حمزة الدحدوح البارحة قبل أن تغتاله قوات العدو المجرم.. وكأنه يعلم بأنه راحل فيواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ماهذه القسوة.

وتابعت :"ليت كلماتنا ومواساتنا ودعاءنا وعزاء كل محبيك يمحو ولو جزءاً ضئيلاً ألمك ويخفف عنك.

وجه وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني الشهير ومدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، رسالة مؤثرة أثناء مراسم دفن ابنه الشهيد حمزة الدحدوح منذ قليل، فماذا قال؟.

في صمود لم يمنع الأب من البكاء خلال لحظات فراق نجله البكري، قال وائل الدحدوح: “نشهد يا رب أن ولدي البكري حمزة كان من البارين، وكان شهمًا وكان كريمًا معطاء وكان حنونًا”.

ووجه وائل الدحدوح حديثه لمن حوله، مضيفًا: “إذا كان أحد من الزملاء له شيء عند حمزة أنا موجود، إلى رحمة الله -تعالي-، إلى رحمة الله”.

وتابع حديثه: “هذا قدرنا وهذه خياراتنا وهذه هي حياتنا على هذه الأرض وفي هذه الدنيا الفانية ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، مختتمًا: “هذا هو خيارنا قبل حمزة وبعد حمزة ماضون ومستمرون”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة، 29 عاما نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.