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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللشعب المصري.

وقال الرئيس السيسي، إنه يحمل قدرا كبيراً من المحبة والتقدير لقداسة البابا، وإن الرجال تظهر فى المواقف الصعبة.

وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة فى العيد.

عيد الميلاد المجيد كاتدرائية ميلاد المسيح الرئيس عبد الفتاح السيسي تواضروس

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