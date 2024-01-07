عطل بنظام تفتيش الحقائب .. تفاصيل جديدة بشأن قرصنة مطار بيروت| شاهد

أدى الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت إلى الى تعطل نظام تفتيش الحقائب "bhs".

وحسب موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني، بدأت لجنة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت قي تطبيق الخطة البديلة، مع إبقاء الحركة طبيعية في المطار.

من جانبه قال موقع "لبنان 24"، إن القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل.

وتعرض شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى قرصنة إلكترونية.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، ظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، مطالبين إياهما بعدم إقحام لبنان في الحرب، متهمينهما بإدخال السلاح عبر المطار.

فيما قالت شبكة "النشرة" للبنانية، إن مجموعة داخل لبنان تطلق على نفسها اسم "جند الرب" أعلنت مسؤوليتها عن قرصنة شاشات مطار بيروت وبث رسائل ضد حزب الله.

ووثقت مقاطع فيديو وصور متداولة على منصة “إكس”، اختراق "هاكرز" للشاشات الموزعة داخل مطار بيروت وبث رسائل لحزب الله.

من جانبها قالت شبكة "العربية"، إن الهجوم السيبراني بمطار بيروت قائم، والسلطات قامت بإطفاء الشاشات المقرصنة.

وأضافت العربية أنه تم تحويل نظام تفتيش وتحميل الحقائب بمطار بيروت لليدوي بعد الهجوم السيبراني.

وكشف موقع "لبنان 24"، حقيقة وصول رسائل على هواتف بعض اللبنانيين من شركة طيران الشرق الأوسط، والتي طلبت من المسافرين التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية.

قرصنة مطار بيروت

أوضحت مصادر أن الشركة لم تصدر أي بيان بشأن هذا الأمر، بعد تعطل شاشات العرض في المطار، علمًا أن الشركة تُخطر ركابها عبر الإيميل أو sms بحال حدوث أي طارئ ولكنها لم تُرسل رسالة بهذا الخصوص الآن.

وأكدت مصادر الشركة أن الرحلات مستمرة بالعمل، بالرغم من عطل تقني طرأ على نظام الحقائب وتتم معالجته.